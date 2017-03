Tauernautobahn für Katastrophenübung gesperrt

Am kommenden Wochenende wird die Tauernautobahn fast fünf Stunden lang gesperrt. Grund ist eine Katastrophenübung im Bereich der Tunnelgruppe Werfen. Übungsannahme ist eine Serie von schweren Verkehrsunfällen im Hieflertunnel.

Zwischen den Ausfahrten Golling und Pass Lueg wird die Tauernautobahn am Samstag von 17.30 bis 22.00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Grund ist eine Einsatzübung im Bereich der Tunnelgruppe Werfen. Annahme ist ein Unfall im Hieflertunnel in Fahrtrichtung Süden, bei dem ein LKW in Brand gerät. Durch diesen Unfall bildet sich dann (geplant) ein Rückstau in der Tunnelröhre – dort erleiden rund 20 Insassen eines Busses eine Rauchgasvergiftung. Zusätzlich werden ein bis zwei Personen durch einen Auffahrunfall in der Tunnelröhre in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Verkehr wird über die B 159 umgeleitet

Die Sperre der Tunnelröhre Richtung Süden erfolgt von 17.30 bis 22.00 Uhr, die Tunnelröhre Richtung Norden ist von 18.30 bis 21.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die Salzachtal Straße (B159) umgeleitet.

Durchgeführt wird die Übung von den Bezirkshauptmannschaften Hallein und St. Johann im Pongau sowie von der Asfinag zusammen mit den Tennengauer und Pongauer Einsatz-, Hilfs- und Rettungsorganisationen.

Link: