Alkolenkerin zum dritten Mal erwischt

Eine Flachgauerin hat zum dritten Mal in Folge wegen Trunkenheit am Steuer ihren Führerschein abgeben müssen. Die Frau hatte am Montagvormittag bei einer Kontrolle in Köstendorf (Flachgau) mehr als ein Promille.

Die Polizisten stoppten die 55-Jährige um 11.00 auf der Köstendorfer Landesstraße. Als die Flachgauerin aus dem Auto stieg, musste sie sich laut Polizei „wegen ihres leicht schwankenden Stehvermögens“ am Pkw abstützen. Die Beamten nahmen einen starken Alkoholgeruch wahr.

Die Lenkerin erklärte, sie habe am Vortag bis um 22.00 Uhr einen Liter Rotwein getrunken. Dass sie noch einen Restwert von 1,16 Promille intus hatte, konnte sie nicht glauben. Die 55-Jährige musste ihren Führerschein erneut abgeben und wird angezeigt. Ihr blüht eine hohe Geldstrafe und ein längerer Führerscheinentzug.

