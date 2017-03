Motorradcrash gegen Grenzstein: schwer verletzt

Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist Sonntagnachmittag bei einem Crash gegen den Landes-Grenzstein bei Mattsee (Flachgau) schwer verletzt worden. Der Mann musste ins Spital geflogen werden.

Der Unfall passierte gegen 15.45 Uhr an der Mattseer Landesstraße: Der Kroate fuhr von Palting (OÖ) in Richtung Mattsee, als er in einer Kurve im Ortsteil Guggenberg rechts von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad prallte gegen den Grenzstein des Landes Salzburg direkt neben der Straße, der Lenker wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Der verletzte 33-Jährige wurde an der Unfallstelle zuerst vom Roten Kreuz versorgt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn dann ins Salzburger Landeskrankenhaus.