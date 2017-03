Nach Schussattacke: Frau außer Lebensgefahr

Nach der Schussattacke auf eine 53-Jährige in der Stadt Salzburg am Freitag ist das Opfer jetzt außer Lebensgefahr. Der Zustand der Frau sei zwar nach wie vor kritisch, aber stabil, sagte eine Kliniksprecherin.

Die Frau war von ihrem 43 Jahre alten Ex-Freund in ihrer Wohnung in der Lanserhofsiedlung nahe der Moosstraße angeschossen worden. Der Mann tötete sich dann mit seiner Pistole selbst. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat - schließlich lag die Trennung erst einige Monate zurück. Die Ermittlungen werden jetzt fortgesetzt.

ORF/Gerald Gundl

Die 53-Jährige hatte noch selbst um Hilfe rufen können. Freitagnachmittag wurde sie noch notoperiert und über das Wochenende in der Intensivstation behandelt - mehr dazu in Opfer nach Beziehungstat weiter in Lebensgefahr (salzburg.ORF.at; 25.3.2017).