ÖVP fordert Radtunnel durch Mönchsberg

Die ÖVP in der Stadt Salzburg verlangt mehr Großprojekte für den Ausbau des Radwegenetzes - etwa einen Radtunnel durch den Mönchsberg entlang des Almkanals. Im Vorjahr hatte die Volkspartei so ein Projekt ja noch abgelehnt.

Christoph Fuchs, Klubobmann der ÖVP im Salzburger Gemeinderat, verlangt mehr Großprojekte für den Radverkehr in der Stadt. Die Bauabteilung des Magistrats verliere sich in kleinen Fahrrad-Projekten, seit Jahren fehle ein neues Radwege-Programm, so Fuchs: „Wir brauchen einfach größere Projekte, die wirklich einen Quantensprung im Bereich des Radverkehrs bewirken. Es ist so, dass jetzt die Hälfte des Budgets für Klein-Klein verwendet wird - für irgendwelche Radboxen, die dann als Abstellflächen für Autoreifen verwendet werden. Es geht darum, dass wir wieder neue Radweg-Achsen etablieren.“

Radverbindung entlang des Almkanals in die Altstadt

Konkret denkt Fuchs an einen Ausbau der Radweg-Achse entlang des Almkanals. Diese wurde ja erst im Spätherbst um ein Teilstück in Richtung Krauthügel verlängert. Doch für den ÖVP-Klubchef ist das nicht genug: „Würde man den Radtunnel durch den Mönchsberg errichten, dann könnte man ganze Stadtteile wie mit einer Salzachbrücke miteinander verbinden - nämlich die Altstadt mit den südlicheren Stadtteilen.“

ORF

Die Idee eines Radtunnels durch den Mönchsberg war bereits im April des Vorjahres aufgetaucht: Damals hatte NEOS-Klubobmann Christoph Starzer gefordert, den Baustollen für die Erweiterung der umstrittenen Mönchsberggarage nach Ende der - noch nicht genehmigten - Bauarbeiten für Radfahrer und Fußgänger zu adaptieren. Der Tunnel hätte dann im Toscaninihof beim Salzburger Festspielhaus geendet. Diese Idee wurde damals aber von SPÖ und ÖVP abgelehnt - mehr dazu in Mönchsberggarage: Stadt beschließt Widmung (salzburg.ORF.at; 25.5.2016).

Stadträtin: Radweg-Bauprogramm kommt

Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS) weist die Kritik der ÖVP an den mangelnden Investitionen zurück. Aus ihrem Büro heißt es, die Radverkehrsstrategie soll noch vor der Sommerpause kommen. Und außerdem komme ein Radwege-Bauprogramm. Das habe Unterkofler der ÖVP auch schon mehrmals mitgeteilt.

Eine wesentliche Neuerung im Radverkehr ist hingegen unumstritten: das Fahrrad-Leih-System „s-bike“. Bis Ende 2018 sollen quer durch die Stadt Salzburg rund 500 Drahtesel zum Ausleihen bereitstehen.

Link: