Türkisches Referendum: Stimmabgabe startet

Türken in Salzburg können ab Montag ihre Stimme bei dem umstrittenen Referendum abgeben, das über die politische Zukunft der Türkei entscheidet. Die geplante Verfassungsreform soll Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht geben.

In Salzburg besitzen exakt 6.448 Menschen einen türkischen Pass. Der Großteil von ihnen ist stimmberechtigt für das Referendum. In Wien, Bregenz und eben auch im Generalkonsulat in Salzburg-Lehen ist die Stimmabgabe möglich, von heute bis zum 9. April. Die eigentliche Entscheidung fällt dann am 16. April.

Referendum als Schwächung der Demokratie?

Das Referendum ist umstritten: Zum einen, weil türkische Politiker in Europa Wahlkampfauftritte absolvieren wollten, die zum Teil verhindert worden sind. Zum anderen, weil es im Prinzip um die Frage geht, ob das parlamentarische Regierungssystem in ein Präsidialsystem geändert werden soll, das auf den amtierenden Staatschef Erdogan zugeschnitten ist. Kritiker sehen darin eine massive Schwächung der Demokratie.

STR/AFP

Meinungsforscher sagen dem Referendum einen knappen Ausgang voraus. Deshalb zählen die Stimmen der Auslands-Türken besonders. In Österreich sind rund 108.000 Türken stimmberechtigt. Bei vergangenen Wahlen haben sie deutlich häufiger für die Erdogan-Partei AKP gestimmt als der Durchschnitt in der Türkei.

