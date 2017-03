Alko-Unfall mit sieben Verletzten

In Bergheim (Flachgau) hat ein betrunkener 18-Jähriger nach einem Unfall seinen Probeführerschein abgeben müssen. Der Flachgauer war mit sechs Personen im Auto unterwegs. Er kam von der Straße ab und fuhr in eine Wiese.

Der 18-Jährige fuhr gerade in Richtung Maria Plain, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam mit dem Auto von der Straße ab, fuhr über einen Erdhügel und blieb dann in einer angrenzenden Wiese stehen.

Im Wagen befanden sich laut Polizei insgesamt sieben Personen. Zugelassen wären für den PKW nur vier. Alle Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Der Alkotest bei dem Probeführerscheinbesitzer ergab 0,86 Promille. Die Beamten nahmen dem Flachgauer an Ort und Stelle den Führerschein ab - der 18-Jährige wird angezeigt.

Autoüberschlag in der Stadt Salzburg

Auch in der Stadt Salzburg verursachte ein stark alkoholisierter junger Mann aus dem Flachgau einen Unfall. Der 22-Jährige stieß ebenfalls Sonntagfrüh mit seinem Wagen gegen einen Betonsockel. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, nicht verletzt zu sein. Er wäre von seinem Mobiltelefon abgelenkt worden, sagte er zur Unfallursache. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

