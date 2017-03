Plainfeld: Auto landet in Bach

Ein 24-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag mit seinem Wagen in Plainfeld (Flachgau) in einem Bach gelandet. Der junge Mann wurde schwer verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Der Einheimische war kurz vor Mitternacht auf der Plainfelder Landesstraße (L220) in Richtung Thalgau unterwegs, als er mit dem Auto rechts von der Fahrbahn abkam. Er durchstieß mit seinem PKW ein Brückengeländer und landete dann im Bach.

Arnold Klement

Lenker nicht alkoholisiert

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der verletzte Lenker ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Plainfeld und Thalgau mit zirka 50 Mann sowie das Rote Kreuz mit vier Fahrzeugen und zwei Notärzten im Einsatz. Der Lenker war nicht alkoholisiert, teilte die Polizei mit.

