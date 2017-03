Kritik an zu hohen Spritpreisen im Lungau

Der Bürgermeister von St. Margarethen (Lungau) und Verkehrssprecher der SPÖ im Landtag, Gerd Brand, kritisiert die hohen Unterschiede bei den Spritpreisen im Land. Die Lungauer würden mehr zahlen als alle anderen Salzburger.

Der Kostenunterschied zum Rest des Landes betrage bei einem Liter Diesel 10 Cent, bei einem Liter Super 12 Cent, übt Gerd Brand Kritik an den Treibstoffhändlern. Seit Wochen würden die Lungauer damit 10 Prozent mehr für Sprit bezahlen als alle anderen Salzburger, rechnet SPÖ-Verkehrssprecher Gerd Brand vor.

Wirtschaftskammer rät Spritpreise online vergleichen

Die Tankstellenbetreiber rechtfertigen die höheren Treibstoffpreise mit höheren Transportkosten, um den Sprit überhaupt in den Lungau zu bringen und argumentieren mit ihrem deutlich kleineren Einzugsgebiet für die sechs Tankstellen im Lungau im Vergleich zu den großen Konzern- und Diskonttankstellen im Rest des Landes.

Thomas Viehhauser, Sprecher der Tankstellenbetreiber in der Wirtschaftskammer rät Autofahrern zudem, die täglich wechselnden Treibstoffpreise in der amtlichen Datenbank der E-Control Spritpreisrechner zu beobachten und entsprechend auch die günstigeren Spritpreise etwa an Wochenenden verstärkt in Anspruch zu nehmen.