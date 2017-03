Pongauer schlägt Frau und bedroht Schwager

Ein 30-jähriger Einheimischer ist wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und verbotenem Waffenbesitz angezeigt worden. Der Mann soll zuerst seine Frau geschlagen und dann seinen Schwager mit dem Umbringen bedroht haben.

Die 24-Jährige hatte am Freitag nach dem Vorfall in der Polizeiinspektion in St. Johann Anzeige erstattet: Ihr Ehemann habe sie geschlagen und ihren 21 Jahre alten Bruder bedroht, weil der sich nach seiner Einschätzung zu sehr in die Beziehung einmische. Dann sei der 30-Jährige mit dem Auto weggefahren. Außerdem sei der Mann mit einem Messer und einem Schlagring bewaffnet, sagte die Frau den Beamten.

Spielzeugpistole im Handschuhfach

Die Polizisten hielten den mutmaßlichen Täter wenig später im Ortsgebiet von St. Johann im Pongau an. Im Handschuhfach seines Autos fanden sie einen Pfefferspray und eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. In der Wohnung des Ehepaares wurde außerdem ein als Taschenlampe getarnter verbotener Elektroschocker sichergestellt. Der Mann wurde angezeigt und darf die gemeinsame Wohnung nicht mehr betreten, teilte die Polizei mit.