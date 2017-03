Neuer Stadtjäger in Salzburg

Der gebürtige Mittersiller (Pinzgau) Manuel Kapeller wird neuer Stadtjäger. Der 23 - jährige ist Forst- und Jagdexperte. Ihm ist vor allem die Pflege und Hege der Gämsen am Kapuzinerberg in der Stadt Salzburg ein großes Anliegen.

Die Salzburg Stadtberge werden das neue Revier für den jungen Mittersiller. Kapeller war nach der Försterschule in Bruck an der Mur (Steiermark) zwei Jahre im Bezirksforstdienst der Bezirkshauptmannschaft Zell am See (Pinzgau) und dann in einer Privatfirma tätig. 80 Prozent seiner künftigen Tätigkeiten werden sich in den kommenden Jahren um den Wald drehen. In der Stadt sind rund 1.100 Hektar bewaldet, davon sind rund 950 Hektar in Privatbesitz, der Rest gehört der Gemeinde. Dort ist der 23-Jährige als Forst- und Jagdbehörde zuständig.

Nur mehr Heufutter für Gämse

Aber auch die Gämse am Kapuzinerberg liegen dem neuen Stadtjäger am Herzen. Sein Ziel sei es, die Tiere auf dem Salzburger Hausberg zu erhalten. Derzeit werde der Ist-Stand der Tiere erhoben. Sieben sind bereits bestätigt. "Es dürfte sich insgesamt aber um rund ein Dutzend Gämsen handeln“, sagte Kapeller. Gemeinsam mit dem Land und dem Zoo wolle die Stadt weiterhin dafür Sorge tragen, dass ein gesunder Gamswildbestand auf dem Stadtberg beheimatet ist.

Aber die Gämse am Kapuzinerberg sind zu dick, sagte der 23-Jährige. Touristen füttern sie, deswegen will der Stadtjäger künftig auf Heufutter setzen.