Stallpflicht für Geflügel aufgehoben

Das Gesundheitsministerium hebt die generelle Stallpflicht für Geflügel auf. Das gab Landesveterinärdirektor Josef Schöchl bekannt. Die Fütterung nur im Stall und die verschärfte Anzeigenpflicht bleiben in ganz Österreich aufrecht.

Bei einer österreichweiten Telefonkonferenz wurde beschlossen, dass die Geflügelpest-Verordnung wegen der positiven Entwicklung aufgehoben wird. Damit gibt es keine generelle Stallpflicht für Geflügel mehr. Besondere Maßnahmen für die Biosicherheit, wie zum Beispiel für die Hygiene und die Fütterung nur im Stall, sowie die verschärfte Anzeigepflicht bleiben in ganz Österreich weiter in Kraft. Das Wildvogel-Monitoring bleibt auch aufrecht. Die neuen Bestimmungen werden am Freitag veröffentlicht und treten am Samstag in Kraft.

ORF

Fünf Vogelgrippe-Fälle in Salzburg

Die Biosicherheitsmaßnahmen gelten für wirtschaftliche Betriebe und private Haltungen. Sie bleiben so lange in Kraft, bis die Situation eine endgültige Aufhebung erlaubt, hieß es vom Land Salzburg. Mit Einsetzen der wärmeren Temperaturen und mit Abschluss des Vogelzugs in die Winterquartiere wird dies für die nächsten Wochen erwartet.

In Salzburg gab es insgesamt fünf Fälle des H5N8-Virus, vier davon im Flachgauer Seengebiet und einen in der Stadt Salzburg - mehr dazu in: Vogelgrippe: Geflügelstallpflicht bundesweit (salzburg.ORF.at; 9.1.2017) Österreichweit waren es 153 Fälle seit dem vergangenen Winter. Seit Anfang März 2017 ist sowohl in Österreich als auch international eine wesentliche Verbesserung der Lage zu beobachten, hieß es vom Land Salzburg in einer Aussendung.

Stallpflicht wurde auch teilweise missachtet

Die Stallpflicht wirkte sich auch auf die „Freilandeier“ aus - bereits seit Ende Februar konnten Salzburger Bauern keine Freilandeier mehr verkaufen - mehr dazu in: Stallpflicht: Ab 25. Februar keine Freilandeier (salzburg.ORF.at; 9.2.2017).

Außerdem sorgten auch immer wieder Bauern für Aufregung, die die angeordnete Stallpflicht für Geflügel teilweise missachteten - mehr dazu in: Stallpflicht für Hühner teilweise missachtet (salzburg.ORF.at; 13.3.2017).