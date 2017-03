Salzburger Tourismus setzt auf Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit werde bei der Urlaubsentscheidung immer wichtiger, heißt es seitens der Salzburger Touristiker. Salzburg will deshalb in der kommenden Sommersaison etwa mit seiner Wasserqualität punkten.

Badeseen in Trinkwasserqualität, Urlaubspakete mit umweltbewusster Bahnanreise, oder das Frühstücksbuffet im Hotel vom benachbarten Biobauern, seien nur drei Beispiele wie das Urlaubsland Salzburg Nachhaltigkeit praktiziere, sagt SalzburgerLand-Tourismus-Chef Leo Bauernberger. „Das kommt bei den Urlaubern an“, sagt der Tourismusmanager, mit Hinweis auf die jüngste deutsche Reiseanalyse.

Bereits 30 Prozent der Deutschen beziehen demnach Kriterien der Nachhaltigkeit in ihre Urlaubsentscheidung mit ein, ergänzt Bauernberger: „Es ist den Urlaubern nicht egal wie in den Zielländern gewirtschaftet wird, wie Ressourcen verwendet werden, es ist nicht egal wie die Mitarbeiter in den Hotelbetrieben bezahlt werden“.

Nachhaltigkeit als Thema für die Tourismuswerbung

Deshalb steht das Thema Nachhaltigkeit auch im Zentrum von Inseraten und Werbespots für den kommenden Sommer. Pilotregion ist heuer der Lungau. In einer eigenen Broschüre werden zehn nachhaltige Urlaubsangebote aus der Region vorgestellt.

Insgesamt zeigen sich die Touristiker auch für den kommenden Sommer optimistisch. Die politisch unruhigen Zeiten würden einem sicheren Urlaubsland wie Salzburg in die Hände spielen, sagt Tourismusreferent Wilfried Haslauer (ÖVP). Trotzdem müsse die Qualität des Angebots weiter verbessert werden, betont Haslauer.

Link: