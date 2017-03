Energy Globe für Ethisches Wirtschaften

Mehr als 2000 Projekte werden weltweit für den Umweltpreis Energy Globe eingereicht, und jährlich international, national und regional geehrt. Die Salzburger Globes wurden am Dienstag im ORF Landesstudio vergeben.

Der Energy Globe wird seit fast 30 Jahren in den Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft und Jugend verliehen. Der vom Publikum gewählte Gesamtsieger des diesjährigen Energy Globe Salzburg, ist der „Verein Initiative ehtisch wirtschaften“ - kurz VIEW. Der Verein kann auch in der Kategorie ERDE die Jury überzeugen.

Gesamtpreis für Bewahrung von Lebensmitteln

Die Non Profit Spedition bewahrt Lebensmittel die wirtschaftlich nicht mehr verwertbar sind vor der Entsorgung. 340.000 Kilogramm Lebensmittel konnten in den letzten zehn Jahren gerettet werden, sagt Vereins-Initiatorin Doris Kiefel: „Es wird so leichtfertig damit umgegangen und vor allem die Vernichtung der Lebensmittel, kostet wieder sehr viel Energie“.

In der Kategorie Feuer gewinnt der Halleiner Zellstoffproduzent Schweighofer Fiber. Ein neues Blockheizkraftwerk mit Biogasmotor, versorgt bis zu 10.000 Haushalte mit Ökostrom und Fernwärme.

ORF

„Diese Auszeichnung“, sagt Geschäftsführer Jörg Harbring, „ist ein Ansporn für die Mitarbeiter, denn die haben das gemacht und suchen ständig nach Verbesserungen und Effizienzsteigerung, nach dem Motto: Mehr Wert aus Holz“.

Preis wird in fünf Kategorien vergeben

In weiteren Kategorien werden die Stadtgemeinde Radstadt (Pongau) ausgezeichnet, die Elektrizitätswerk Bad Hofgastein GmbH, die Heimat Österreich Gemeinnützige Wohnungs- und Sidlungsgesellschaft, sowie die Salzburg AG.

Insgesamt 37 Projekte wurden für den Energy Globe Salzburg eingereicht. Auch wenn nicht alle die begehrte Goldtrophäe ergattern konnten, „Gewinner sind alle Teilnehmer“, sagt Globe-Initiator Wolfgang Neumann: „Man soll global denken und regional Handeln. Und wenn ich sehe welche großartigen Projekte heute prämiert wurden, dann sehe ich, dass es absolut Hoffnung gibt, für die Probleme der Zukunft auch Lösungen zu finden“.

ORF

Auch Energielandesrat Josef Schwaiger ist von den Projekten überzeugt: „Es wird in Zukunft nicht darauf ankommen ob wir den Kindern Sparbücher oder Wertpapiere oder Immobilien in großen Mengen vererben, sondern ob es uns gelingt die so dringende nötige Stabilisierung in der Erderwärmung zu erreichen, und da brauchen wir die Zusammenarbeit Aller, damit sich die Erde nicht zum Nachteil unserer Kinder verändert.“

Die Salzburger Siegerprojekte haben, nach dem regionalen Preis, im Mai auch noch die Chance bei der nationalen Energy Globe Verleihung in Linz zu punkten.

