Neues Seniorenticket beim Verkehrsverbund

Der Salzburger Verkehrsverbund bietet ab Dezember für Senioren eine verbilligte Jahreskarte an. Sie gilt für alle, die älter als 63 sind – zum Teil über die Landesgrenze hinaus. Das Seniorenticket soll 299 Euro kosten.

Das neue Angebot ist ab 10. Dezember gültig, dem Tag der Fahrplanumstellung. Der Vorverkauf starte im Herbst, sagt Verkehrslandesrat Hans Mayr (SBG): „Das Produkt deckt die Bedürfnisse der Menschen ab. Es ist ein Anreiz für die ältere Generation, um vom Auto auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.“

Kein Stress mit Stau und Parkraum

Der Seniorenbeirat des Landes hat an der Entwicklung der Netzkarte mitgearbeitet. Dessen Vorsitzende Andrea Eder-Gitschthaler sagt, Mobilität im Alter sei ein wichtiges Thema. Sie habe bei ihren Besuchen in Gemeinden viele positive Rückmeldungen erhalten: „Ich war unlängst bei einer Gruppe in Strobl. Die freuen sich schon drauf, mit dem Bus nach Salzburg fahren und dort mit Obussen herumfahren zu können – ohne die ganzen Probleme mit dem Parken und mit den Staus.“

Verkauf von 30.000 angepeilt

Allegra Frommer ist Geschäftsführerin des Salzburger Verkehrsverbundes. Sie hofft, dass sie langfristig rund 30.000 Tickets verkaufen kann. So viele Salzburger Senioren besitzen nämlich eine Vorteilscard der ÖBB.