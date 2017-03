Nach Protest: Hotelier investiert wieder in Österreich

Keine Investitionen mehr in Österreich, nur noch in Bayern. Diesen Protest gegen die Steuerpolitik hatte der Hotelier Peter Hettegger aus Großarl (Pongau) angekündigt. Nun investiert er in sein Stammhaus doch wieder 30 Mio. Euro.

Wer in Österreich nicht mehr investiert, der falle zurück, so begründet Hettegger seinen aktuellen Meinungswandel. Deshalb plant er nun den Ausbau seines Hotels Edelweiß in Großarl. Das ist sein Stammhaus, mit der unternehmerisch groß wurde. In den letzten Jahren war Hettegger bevorzugt im Berchtesgadener Land im östlichen Oberbayern als Investor aktiv. Dort gebe es weit weniger Schikanen gegen eine gute Hotellerie, so der Pongauer.

Gewinne aus Bayern investieren

Der neue Zubau beim Hotel Edelweiß in seiner Salzburger Heimat Großarl wird 20 Meter tief in den Hang reichen. 100 neue Tiefgaragenplätze sollen entstehen. Dazu kommt ein neuer Wellnessbereich, mit einer eigenen Zone für Kinder.

Heftiger Protest gegen Steuerpolitik

Hettegger hat scharf gegen die letzte Steuerreform der Bundesregierung und die Belastungen im Tourismus protestiert. In Österreich leide der Mittelstand ganz besonders, sagt der Hotelier. Sein Betrieb im bayerischen Berchtesgaden läuft sehr gut. Das habe den Neubau in Großarl möglich gemacht, so der Hotelier. Derzeit wird an den Plänen gearbeitet.

Im kommenden Jahr will Hettegger mit dem Bau beginnen. Er investiert rund 30 Millionen Euro.

