21-Jährige zeigt Vergewaltigung an

Eine 21-Jährige sei am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Stadt Salzburg von einem Unbekannten vergewaltigt worden, teilt die Polizei mit. Sie sucht Zeugen der Gewalttat und publizierte eine Personenbeschreibung.

Der Täter soll die Frau aus dem Flachgau am Ellbogen gepackt haben. Er hätte sie küssen wollen und habe ihr mit der Hand unter den Rock gegriffen. Anschließend soll sie der Täter zu Boden gerissen und sich an ihr vergangen haben.

Ungepflegter Bartwuchs, ovales Gesicht

Die Tat sei gegen 5.30 Uhr am Ende der Linzergasse zur Schallmooser Hauptstraße verübt worden. Die Frau beschrieb den Verdächtigen als etwa 1,80 Meter großen Mann mit ungepflegtem Bartwuchs, einem ovalen markanten Gesicht und einer schmalen Nase. Er trug eine olivbraune Kapuzenjacke und dunkle Jeans.

Die Polizei ersuchte Zeugen des Vorfalles, sich zu melden.

Link: