Österreichs schönste Bücher

Unter den 15 schönsten Büchern Österreichs des Jahres 2016 sind drei aus Salzburg. Das Bundeskanzleramt würdigt mit dieser Preisvergabe die Arbeit österreichischer Autoren und Verlage.

Das vom Bundeskanzerlamt ausgezeichnete Buch „Topografie der Erinnerung“ ist im Salzburger Residenzverlag erschienen. Die beiden anderen Bände stammen von kulturellen Institutionen, für die Bücher gar nicht das Hauptgeschäft sind: Der Fotohof ist nicht nur eine anerkannte Galerie. Er gibt seit seiner Gründung auch Bücher heraus. Die Edition umfasst mittlerweile 200 Stück. Viele können als Kunstbücher gelten.

Residenz Verlag

„It feels good“

Ausgezeichnet wurde die Autobiografie der Fotografin Verena von Gagern-Steidle. Idee des Buches: Text und Bilder stehen in besonders enger Beziehung. Man habe mit großer Sorgfalt produziert, sagt Michael Mauracher vom Fotohof: „Die Auswahl des Papiers und die Gestaltung eines Umschlags, die ganze Machart, wenn das alles ineinandergreift, dann ist die Chance groß, dass man das Buch in die Hand nimmt und sagt: It feels good.“

Universität Mozarteum

Gemeinschaftsproduktion mit Meran

Ebenfalls um Kunst geht es im Band „Kostümabstraktionen“ von Frida Parmeggiani. Der Ausstellungskatalog ist eine Koproduktion von Universität Mozarteum und Kunst Meran. Die Städte Salzburg und Meran haben die Kostümbildnerin mit einer Ausstellung gewürdigt. Die Jury lobt an diesem Buch viele Details wie Papierqualität, Schriftstärken oder Satzspiegel. Besonders gefällt den Bewertern der Einsatz der Farbe Schwarz als Leitmotiv.

fotohof

Link: