Straßensperren durch Muren

Durch den starken Regen hat es in der Nacht auf Sonntag in Pinzgau und Pongau einige Hangrutschungen und Muren gegeben. In Dienten und Wagrain mussten Straßen gesperrt und von der Feuerwehr freigeräumt werden.

Auf der Dientner Landesstraße zwischen Dienten und Lend (Pinzgau) ist eine Mure im Ausmaß von 30 Metern Länge und sieben Metern Breite abgegangen. Feuerwehrleute aus Dienten rückten aus und räumten die Straße. Nach zwei Stunden sie wieder freigegeben werden.

In der Nacht auf Sonntag rutschte dann noch weiteres Material nach. Die Einsatzkräfte beseitigten auch dieses, ehe sie sich wenig später noch um einen abgestürzten Baum kümmern mussten, der auch auf die Straße gefallen war.

Und auf der Wagrainer Straße zwischen St. Johann und Wagrain (Pongau) ist ein Hang abgerutscht. Die Einsatzkräfte haben stundenlang versucht, die Straße freizubekommen. Auch im Großarltal soll es zu einigen Hangrutschungen gekommen sein.

