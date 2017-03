Moped-Verfolgung mit 100 km/h im Stadtgebiet

In der Stadt Salzburg haben sich Donnerstagabend drei junge Mopedfahrer eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert: Mit ihren auffrisierten Mopeds flüchteten sie teils mit mehr als 100 km/h durch Stadtgebiet.

Die drei jungen Mopedlenker - zwischen 16 und 20 Jahren alt - waren einer Polizeistreife in der Nähe des Einkaufszentrums Europark in Salzburg-Taxham aufgefallen, weil sie mit Zweirädern zu schnell unterwegs waren. Als die Polizisten die Verfolgung aufnahmen, drückten die Mopedlenker noch mehr aufs Gas.

Wilde Manöver auf Hauptverkehrsstraße

Auf der dicht befahrenen Ignaz-Harrer-Straße in Salzburg-Lehen kam es dabei laut Polizei zu gefährlichen Szenen: Das Polizeiauto mit Blaulicht und Folgetonhorn versuchte, die drei anzuhalten. Diese dachten aber nicht daran, fuhren mit teils mehr als 100 Stundenkilometern wilde Fluchtmanöver. Mehrere Fußgänger an der Straße konnten sich nur durch Sprünge zur Seite retten. In Salzburg-Liefering fuhren die Mopeds auch über Gehsteige.

Nach ihrer Flucht quer durch Salzburg-Lehen und Liefering wollten sich die drei Mopedfahrer schließlich im Keller eines Mehrparteienhauses in der Nähe des Europarks vor der Polizei verstecken. Doch die Beamten fanden sie - mittlerweile waren mehrere Streifenwagen alarmiert worden.

Anzeigen wegen mehrerer Delikte

Die Polizisten konnten lediglich eines der drei auffrisierten Mopeds sicherstellen. Die beiden anderen werden noch gesucht. Die drei jungen Salzburger, die am Lenker der Mopeds saßen, werden jetzt wegen mehrerer Delikte angezeigt: unter anderem wegen fahrlässiger Gemeingefährdung.