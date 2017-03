Hotelmanager neuer „Internationaler Salzburger“

Der Hotelmanager Wolfgang Neumann ist der „Internationale Salzburger des Jahres 2017“. Dieser Titel wurde ihm kürzlich vom Club Salzburg in Wien verliehen. Die Organisation feiert heuer ihr zehnjähriges Bestandsjubiläum.

Neumann stammt aus der Stadt Salzburg und ist Absolvent der Tourismusschule in Kleßheim. Er bekommt nun einen Stier aus Marmor als „Internationaler Salzburger des Jahres 2017“. Die Auszeichnung vergeben das Land Salzburg und der Verein der Salzburger in Wien („Club Salzburg“).

Loblied auf Österreichs Gastronomie

Er nehme den Preis stellvertretend für viele erfolgreiche Salzburger entgegen, sagt Neumann: „In der Hotellerie gibt es viele erfolgreiche Österreicher. Wir haben da ein besonderes Gefühl dafür.“

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) betont, es gebe viele Frauen und Männer, die große Karrieren auf der ganzen Welt gemacht haben: „Da sind wir in der Not, eine Auswahl unter so vielen guten Leuten treffen zu müssen.“

Geheimnis erfolgreicher Salzburger?

Der Nationalratsabgeordnete Peter Haubner (ÖVP) ist Präsident des „Club Salzburg“: „Man muss sprachgewandet sein und erfolgreich ein internationales Unternehmen nach vorne gebracht haben.“ Und der Entertainer Alfons Haider ist mit einem Augenzwinkern überzeugt, dass es weltweit kein gutes Hotel und kein gutes Restaurant gibt, wo nicht ein Österreicher der Chef sei: „Da sind die Salzburger führend, aber nach den Wienern.“

„Besonderer Kraftort“

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) ist zwar ein Tiroler, aber auch ein Salzburg- und offenbar auch ein Esoterik-Fan: „Salzburg ist 200 Jahre bei Österreich und ein ganz besonderer Kraftort.“ Und Justizminister Wolfgang Brandstetter (parteilos) sieht die Sache so: „Was immer in Salzburg angepackt wird, das gelingt hervorragend im siebtgrößten Bundesland, wie ich heute gelernt habe.“