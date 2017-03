Kindergartenkind aus Bach gerettet

Im Salzburger Stadtteil Maxglan ist am Donnerstagvormittag ein Kindergartenkind aus einem Bach gerettet worden. Der Bub soll beim Spielen am Gelände des Kindergartens ausgebüxt und in die Glan gegangen sein.

Laut Feuerwehr bemerkten die Betreuerinnen das Fehlen des Kindes sofort und holten den Buben wieder aus dem Wasser. Der Wasserstand beträgt an dieser Stelle der Glan momentan etwa 30 Zentimeter. Wie der Bub den etwa einen Meter hohen Zaun überwinden konnte um zum Bach zu kommen ist derzeit noch unklar. Unter Wasser sei der Bub jedenfalls nicht gewesen, heißt es von der Polizei.

