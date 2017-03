Wasserrettungseinsatz kostet Urlauber 1.700 Euro

1.700 Euro verrechnet die Salzburger Wasserrettung einem irischen Urlauber, den sie stundenlang in der Salzach in der Stadt Salzburg gesucht hat. Der Mann war nach einer Lokaltour am Wochenende vorübergehend verschwunden.

Nach der Lokaltour war der junge Mann am Wochenende nicht in das Hotel zurückgekehrt und spurlos verschwunden. Am Dienstag wurde die Wasserrettung von der Polizei angefordert, um die Salzach im Stadtgebiet abzusuchen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf den Rückstaubereich des Kraftwerks Lehen gelegt.

WR Salzburg

Salzach auch mit Sonarbooten abgesucht

15 Wasserretter suchten den Grund der Salzach von der Kraftwerksmauer bis zur Staatsbrücke unter anderem auch mit zwei Sonarbooten ab. Am Mittwoch gab die Polizei schließlich Entwarnung, der Ire hatte sich wieder im Hotel gemeldet.

Jetzt bekommt der irische Urlauber die Rechnung für die Suchaktion präsentiert. Bezirkseinsatzleiter Dieter Strohmayer bezieht sich dabei auf das Verursacherprinzip: wer sich drei Tage lang in einer Stadt aufhält und den Freunden kein Lebenszeichen gibt, müsse wohl mit einer Vermisstenanzeige und einer Suchaktion rechnen.