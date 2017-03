Bubendorfer nach Unfall in Salzburger Spital

Extrembergsteiger Thomas Bubendorfer ist nach seinem schweren Kletterunfall jetzt zur Behandlung im Salzburger Landeskrankenhaus. Sein Zustand sei stabil, sagten die Landesklinken zu den „Salzburger Nachrichten“.

Bubendorfer war am 1. März beim Eisklettern im Marmolata-Gebiet in den italienischen Dolomiten rund zehn Meter abgestürzt und in einem Bachbett gelandet. Dabei erlitt der aus St. Johann im Pongau stammende 54-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Er lag in der Klinik in Italien eine Woche lang im künstlichen Tiefschlaf.

Jetzt besserte sich der Zustand Bubendorfers so weit, dass er am Montag per Hubschrauber in die Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie des Salzburger Landeskrankenhauses überstellt werden konnte. Seitdem wird er dort behandelt.

