„Cobra“ schlichtet Streit an Kindergeburtstag

Weil die Mutter des gemeinsamen Kindes unangemeldet zu dessen Geburtstag erschienen ist, gerieten die Eltern des Geburtstagskindes derart in Streit, dass das Polizei-Sondereinsatzkommando „Cobra“ ausrücken musste.

Völlig außer Kontrolle ist am Dienstag ein Streit in der Salzburger Gemeinde Saalfelden (Pinzgau) geraten. Die Mutter des Sohnes erschien offenbar ohne Voranmeldung in der Wohnung ihres Ex-Mannes.

Dieser drohte der Mutter daraufhin mit dem Umbringen. Weil der Saalfeldner bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte polizeibekannt ist, rückte das Sondereinsatzkommando „Cobra“ zur Festnahme aus. Der 43-jährige Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Salzburg in Puch bei Hallein gebracht.