FPÖ will Team-Stronach-Chef nicht zurück

Politisch nähert sich Helmut Naderers Team Stronach (TS) immer mehr an dessen ehemalige Partei, die FPÖ an. Gemeinsame Anträge im Landtag stehen an der Tagesordnung. Eine Rückkehr Naderers in die FPÖ schließt diese aber aus.

In einem Jahr werden die Salzburger wieder an die Wahlurnen gebeten. Dabei will sich auch der aktuelle Team Stronach Obmann Helmut Naderer zur Wahl stellen. Für welche Partei ist allerdings noch unklar.

Svazek schließt Rückkehr zur FPÖ aus

Seit etwa einem Jahr nähert sich das Team Stronach zwar im Landtag zusehends der FPÖ an, eine Rückkehr in seine ehemalige Partei schließt Marlene Svazek, Vorsitzende der Salzburger FPÖ, am Dienstag aber aus: „Ich glaube, wir sind personell sehr gut aufgestellt. Helmut Naderer ist als langjähriger Politiker zwar politisch sehr erfahren, aber wir kommen auch ohne ihn gut aus“, sagt die FPÖ Chefin.

Für Naderer ist Rückkehr derzeit kein Thema

Seit einem Jahr fällt auf, dass Helmut Naderer mit der einzigen verbliebenen Abgeordneten der FPÖ, Marlies Steiner-Wieser, gemeinsame Anfragen und Anträge im Landtag einbringt. Naderer wurde auch bei FPÖ-Veranstaltungen gesichtet. Auch im Streit um die Parteienförderung saß er Seite an Seite mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek.

Dennoch sei eine Rückkehr zur FPÖ für ihn derzeit kein Thema, sagt Naderer: „Das steht nicht zur Diskussion, Marlies Steiner und ich ergänzen uns im Landtag und sind auch aufeinander angewiesen, weil wir die Unterschriften für die Anträge und Anfragen brauchen“. Man arbeite gut zusammen, ergänzt Naderer.

Welcher Partei er angehöre, sei Naderer indessen nicht egal. Er habe die politische Seite nie gewechselt: „Ich habe die politische Seite niemals, sowie andere, von links nach rechts gewechselt“, sagt Naderer, er sei „immer auf der rechten Seite gestanden“. Dort wolle er auch bleiben.

Naderer hat mehrere Parteiwechsel hinter sich

Ein erneuter Parteiwechsel Naderers würde indessen wohl niemanden mehr verwundern. Helmut Naderer hat seine politische Heimat schon öfter gewechselt und war auch immer wieder an Parteizerwürfnissen beteiligt. Naderer war, neben der FPÖ, bereits im BZÖ, in der Stadtpolitik in Seekirchen bei den Freien Demokraten und der Freien Wählergemeinschaft und dann im Team Stronach tätig.

