Mann droht mit Bombe im Rollstuhl: Evakuierung

In Bayrisch-Gmain, hat ein Rollstuhlfahrer am Dienstag mit einer angeblichen Bombe in seinem Rollstuhl gedroht. Die Polizei musste umliegende Gebäude - darunter auch eine Schule - räumen lassen.

Von der Evakuierung waren neben der Grundschule, auch ein Kindergarten und zwei Kliniken betroffen. Der Rollstuhlfahrer befand sich im Gebäude der Sparkasse in Bayrisch-Gmain (Bayern), als er damit drohte, dass sich eine Bombe in seinem Rollstuhl befinde.

Nach der Festnahme des Mannes begannen Experten der technischen Sondergruppe des Kriminalamtes den Rollstuhl zu untersuchen. Die Experten konnte dabei keinerlei Sprengstoff feststellen und konnten somit entwarnen.

Der Rollstuhlfahrer wurde zur Polizei gebracht. Die Bewohner der umliegenden Gebäude konnten am Nachmittag wieder in ihre Häuser zurückkehren.