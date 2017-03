Kaum Bestattungen auf Sebastiansfriedhof

Seit zwei Jahren ist der Sebastiansfriedhof in der Salzburger Altstadt wieder für Beerdigungen geöffnet. Die Möglichkeit wird allerdings kaum genutzt. Nur acht Urnenbestattungen sind seit November 2014 auf dem Friedhof gezählt worden.

Seit 1988 war der Sebastiansfriedhof, ein mehr als 400 Jahre altes Kleinod in der Salzburger Alststadt, für Bestattungen geschlossen. Doch vor etwas mehr als zwei Jahren hat die Stadt den an der Salzburger Linzergasse gelegenen Friedhof, wieder für Urnenbestattungen reaktiviert. Ein Friedhof gehöre „bestorben“ sagte Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) damals, und solle in Betrieb gehalten werden. Deshalb habe er die Idee damals aufgegriffen.

Geringer Ansturm passt ins Konzept

Einen großen Andrang hat diese Ankündigung jedoch seither nicht ausgelöst: 2015 haben sich gerade einmal sechs Personen auf dem altehrwürdigen Friedhof beisetzen lassen, im Vorjahr und heuer sind es bisher zwei gewesen.

Bei den Stadtgärten, die den Friedhof betreiben, sieht man das aber nicht dramatisch, sagt der Leiter Christian Stadler: „Wir sind damit zufrieden, weil wir hier nie ein wirtschaftliches Modell aufstellen wollten, sondern den Friedhof wieder behutsam seiner ursprünglichen Bestimmung zuführen wollten. Dass hier weniger Bestattungen stattfinden, ist genau das Konzept das wir wollten“.

Friedhof St. Peter kein Vorbild

Beim zweiten prominenten Salzburger Altstadtfriedhof, dem Petersfriedhof, sieht es dagegen ganz anders aus: Hier gibt es zehn bis 15 Bestattungen pro Jahr, die Warteliste ist lang. Für den Sebastiansfriedhof sei das aber kein Vorbild, sagt Stadtgärten Leiter Christian Stadler: „Wir wünschen uns keine Warteliste, weil wir nicht wollen dass er überrannt wird. Er soll bleiben wie er ist und zart und behutsam genutzt werden“.

Prominente Salzburger liegen am Sebastiansfriedhof

Zurzeit sind es vor allem alteingesessene Salzburger, die sich hier im besonderen Ambiente neben Constanze Mozart bestatten lassen. Diese lassen sich auch nicht von den Kosten abschrecken: Denn ein Urnengrab hier kostet zwischen 1.500 und 2.500 Euro für zehn Jahre.

