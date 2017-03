Kochtopf-Brand erfasst mehrere Stockwerke

Dienstag Vormittag ist in einem Wohnblock in Hallein (Tennengau) ein Brand ausgebrochen. Heißes Fett dürfte in einem Topf beim Kochen Feuer gefangen haben. Der Brand ergriff mehrere Geschoße und den Dachstuhl.

Erst am Nachmittag konnten die Feuerwehren Hallein und Bad Dürrnberg (beide Tennengau) „Brand aus“ melden. Insgesamt waren 37 Feuerwehrleute, zum Teil mit Atemschutz und schwerem Gerät im Einsatz.

Nachdem sich der Brand auf das Dach ausgebreitet hatte, musste dieses unter dem Einsatz von Drehleitern geöffnet werden um nach letzten Glutnestern zu suchen.

Ursache war brennender Topf

Der Fassadenbrand ist am Dienstag Vormittag in einem Wohnblock im Halleiner Stadtteil Griesrechen ausgebrochen und erstreckte sich zunächst über zwei Stockwerke. Am Nachmittag stellten Brandermittler fest, dass ein Topf mit heißem Fett den Brand verursacht haben könnte. Der Topfinhalt soll Feuer gefangen haben, eine Bewohnerhin habe den Topf daraufhin ans Fenster gestellt. Dort ging das Feuer auf die Hausfassade über.

Wie hoch der an dem Haus entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Eine Peson erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen.