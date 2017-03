Krankenhaus Mittersill: Land gibt Geld frei

Das Land Salzburg gibt 1,2 Millionen Euro für die Sanierung der Operationssäle im Krankenhaus Mittersill (Pinzgau) frei. Das hat ein Treffen zwischen Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) und dem Bürgermeister von Zell am See, Peter Padourek, ergeben (ÖVP).

Padourek ist Ausichtsratschef des Tauernklinikums, zu dem das Krankenhaus in Mittersill gehört. Zuletzt hatte es zwei Wochen lang Verunsicherung und heftige Kritik der Opposiition im Land gegeben, weil die dringend nötige Sanierung der Operationssäle in Mittersill neuerlich auf die lange Bank geschoben wurde. Jetzt ist das Geld da. Nun soll das Tauernklinikum möglichst rasch in die Landesklinken eingegliedert werden.

Links: