Wiederbetätigung: Tennengauer vor Gericht

Wegen Wiederbetätigung im größten deutschsprachigen Neonazi-Forum muss sich am Dienstag ein Tennengauer vor Gericht verantworten. Der 52-jährige Unternehmer soll Beiträge im Thiazi-Internetforum verfasst haben.

Dabei soll er unter anderem gegen das Judentum gewettert und sich für die Freilassung eines verurteilten Holocaust-Leugners ausgesprochen haben. Unter dem Pseudonym „Wolke“ soll der Unternehmer laut Staatsanwaltschaft im Thiazi-Forum Beiträge mit strafbarem Inhalt verfasst haben. Das Forum soll bis zu seiner Zerschlagung durch deutsche Verfassungsschützer rund 30.000 Mitglieder gezählt haben, unter ihnen eben auch der angeklagte Tennengauer.

Der 52-Jährige soll laut Staatsanwaltschaft den Holocaust geleugnet, die Ziele und Persönlichkeiten der NSDAP verherrlicht, und gegen Juden und andere NS-Verfolgte gehetzt haben. Zumindest 49 einschlägige Beiträge listet die Anklageschrift auf. Zudem soll der Unternehmer auch zeitweise als Moderator in dem Forum tätig gewesen sein.

Angeklagtem drohen bis zu zehn Jahre Haft

Die Internetplattform wurde von den Mitgliedern als „Germanische Weltgemeinschaft“ bezeichnet. Neben NS-Gedankengut soll auch rechtsextreme Musik getauscht worden sein. Seit der Zerschlagung im Jahr 2012 hat es zahlreiche Verurteilungen von ehemaligen Mitgliedern gegeben.

Zuletzt ist im Jänner ein 38-jähriger Mann in Steyr zu zwei Jahren und neun Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Dem Tennengauer, der am Dienstag in Salzburg vor Gericht steht, drohen bei einer Verurteilung nach dem Verbotsgesetz zwischen fünf und zehn Jahre Haft.

Links: