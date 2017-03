Sorge um Hochschulstandort Salzburg

Der Salzburger Unirektor Heinrich Schmidinger sorgt sich um den Hochschulstandort Salzburg. Konkret geht es um die Pläne des Bildungsministeriums, die Pädagogische Hochschule Salzburg jener in Linz anzugliedern.

Die Salzburger Pädagogische Hochschule (PH) soll der Linzer PH einverleibt werden. Was bisher nur in Gerüchten die Runde gemacht hat, ist jetzt schwarz auf weiß nachzulesen: in einem internen Papier aus dem Bildungsministerium von Ende Jänner, das dem ORF Salzburg exklusiv vorliegt.

Demnach soll die PH in Salzburg zwar bestehen bleiben, aber ohne eigenen Rektor. Die Leitung soll künftig von der Linzer Hochschule übernommen werden. Der Zeitplan für die Zusammenlegung erstreckt sich über die nächsten zehn Jahre.

Rektor befürchtet Verlust von Studenten

Salzburgs PH-Rektorin Elfriede Windischbauer wollte sich zu diesen Plänen nicht äußern. Sie wartet gerade auf ihre Wiederbestellung. Schmidinger jedoch fürchtet um den Hochschulstandort Salzburg. Und er befürchtet den Verlust von Studenten: „Natürlich gibt es diese Gefahr“, sagte Schmidinger, „und ich lege Wert darauf, dass sich Konkurrenz im Rahmen bestimmter Regeln abspielt“. Wenn diese Konkurrenz allerdings wie in diesem Fall „rücksichtslos“ wird, wie Schmidinger sagt, „wird es problematisch“.

Engere Zusammenarbeit zur Stärkung des Standorts

In Linz stehe die Politik viel stärker hinter den Hochschulen als in Salzburg, ergänzt Rektor Schmidinger und verweist auf die medizinische Universität. Für diese hat Linz den Zuschlag bekommen, obwohl sich Salzburg schon 50 Jahre um eine Medizinuni bewirbt.

Die sechs Salzburger Universitäten und Hochschulen, von Mozarteum bis Privatuni Seekirchen, planen jetzt jedenfalls eine enge Zusammenarbeit zur Stärkung des Hochschulstandorts. Denn schließlich gehe es auch um tausende Arbeitsplätze, nicht nur an den Universitäten, so die Rektoren.



