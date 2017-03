Rasierklingen im Wert von 8.000 Euro erbeutet

Nach der Festnahme eines Diebespaares am 26. Februar in Zell am See (Pinzgau), wurden die Ermittlungen jetzt abgeschlossen. Das Paar soll 19 Diebstähle begangen und allein Rasierklingen im Wert von über 8.000 Euro erbeutet haben.

Das weißrussische Paar hat vor allem in Drogeriemärkten in Tirol zugeschlagen. Zu ihrer Beute zählten Parfums, Kleidungsstücke, Kosmetika und Sportartikel in großer Menge. Allein der Wert der gestohlenen Rasierklingen beläuft sich auf über 8.000 Euro. Insgesamt wird der entstandene Schaden mit 20.000 Euro beziffert.

Die Pinzgauer Polizei konnte das Paar aufgrund von Lichtbildern eines Fahndungsblattes ausforschen. Bei Durchsuchungen des Fahrzeuges der beiden in Zell am See, sowie der Wohnung des Paares in Kärnten, wurde schließlich auch das Diebesgut sichergestellt.

Rolle der Ehefrau gibt noch Rätsel auf

Nach Abschluss der Ermittlungen können dem 32-jährigen Mann und der 27-jährigen Komplizin 19 Diebstähle und ein Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz nachgewiesen werden. Auch die 30-jährige Frau des Mannes wird als Verdächtige geführt. Allerdings ist ihre Rolle noch unklar, weil bislang keiner der drei Beschuldigten eine Aussage tätigen wollte.

Der 32-Jährige und die 27-jährige Komplizin wurden in die Justizanstalt Salzburg in Puch bei Hallein (Tennengau) gebracht, die Frau des 32-Jährigen wurde auf freiem Fuß angezeigt.