Nostalgisches Holz auf der Piste

Einen Blick in die Skigeschichte haben 90 Teilnehmer am Sonntag in Wagrain (Pongau) gemacht. Beim alljährlichen Nostalgie-Skirennen wurden die bis zu 100 Jahre alten Holzskier vom Keller auf die Skipiste geholt.

Historische Holzskier ohne Stahlkante mit Lederbindungen und Leder-Schnürschuhe, dazu das passende historische Outfit - damit waren die 90 Teilnehmer unterwegs.

ORF

„Man fährt wie auf Eiern“

„Die Skier sind ohne Kanten, man fährt wie auf Eiern. Man muss das Gerät beherrschen und hat Respekt vor den alten Skifahrern“, sagte Ingrid Bacher aus Zell am See (Pinzgau). Branco Tavcar reiste extra für das Nostalgierennen aus Slowenien an: „Das sind alles Freunde - wir haben in Slowenien auch zehn Nostalgierennen. Wir sind immer dabei.“

Nostalgieskirennen in Wagrain Auch ORF-Redakteur Thomas Gonaus musste sich noch in das passende Outfit schmeißen

Auch ohne Carvingtechnik schnell unterwegs

Perfekte Carvingtechnik gibt es bei Holzskiern nicht. Je origineller, desto besser lautete das Motto in Wagrain. Den Weg ins Tal meisterte der eine schneller, der andere etwas langsamer. Hauptsache, das museumsreife Material wurde bewegt. Hans Müller vom Skimuseum in Werfenweng (Pongau) sagte, dass es nur ein Vorteil sei, weil die Skier gewachst und gereinigt werden. Außerdem werde das Leder erneuert. Für das Rennen zählte am Ende sowieso nicht das Gewinnen, sondern das Dabeisein.