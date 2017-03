Baumschnitt selber machen: Kurse boomen

Die Kurse für richtiges Setzen und Schneiden von Obstbäumen haben derzeit Hochsaison. Der Obst- und Gartenbauverein bietet sie oft in Zusammenarbeit mit Gartenzentren an - alle Schnupperkurse sind überbelegt.

Egal ob in Bergheim, Grödig oder Göming (Flachgau) - die Kurse sind überall ausgebucht. Das Interesse am Selbstschnitt der Bäume sei riesig, sagte Josef Heinrich vom Obst - und Gartenbauverein. „Wir wissen nicht mehr, wo wir hinfahren sollen. Die Nachfrage ist da - wir können uns fast nicht mehr wehren, weil das Interesse so groß ist.“

ORF

„Mal schauen, ob ich das kann“

Die Kursteilnehmer haben alle einen Wunsch - selbermachen und das eigene Können unter Beweis stellen. Das sagte auch Johannes Moser aus Friedburg (Oberösterreich): „Ich habe auch ein paar Bäume im Garten und will schauen, ob ich das zusammenbringe.“ Einige Teilnehmer hatten sogar Zweige der eigenen Bäume mit, so wie Alois Hauser aus Henndorf (Flachgau). „Marille, Äpfel, Birne, Zwetschke - alles was in einen kleinen Garten hineingeht.“

ORF

Revival des Selbermachens

In den 1970er Jahren habe der eigene Obstbaumschnitt an Bedeutung verloren, sagte Kursleiter Josef Heinrich. „Als Obst auf einmal in jedem Geschäft zu kaufen war, hat sich jeder gefragt, warum mache ich das eigentlich, wenn ich das eh alles kaufen kann? Das gab es davor nicht.“ Heutzutage ist das Selbermachen aber wieder im Trend. Bei den Schnupperkursen werden Basiskenntnisse vermittelt. Denn beim Obstbaumschnitt gilt vor allem eines: „der größte Fehler ist, wenn man gar nichts macht“.