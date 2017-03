Urlaubsplanung: Reisebüros wieder gefragt

Die Salzburger buchen ihren Urlaub wieder verstärkt in den traditionellen Reisebüros. Die Branche rechnet mit einem Wachstum von bis zu zehn Prozent. Auslöser dafür dürfte das zunehmende Sicherheitsbedürfnis beim Reisen sein.

Zwar hat das Buchen im Internet viele Vorteile, dem stehen aber auch ganz entscheidende Nachteile gegenüber: Was tun, wenn Flüge ausfallen? Wenn Buchungen fehlerhaft durchgeführt werden? Oder etwa wenn Hotels in Konkurs gehen oder sich plötzlich als Baustelle entpuppen? Stellt man im Internet Reisen zusammen, dann bleibt man meistens auch auf dem Ärger und möglichen Zusatzkosten sitzen.

ORF

Urlauber wollen individuelle Beratung

Mit einer Buchung über das Reisebüro versuchen Urlauber diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Denn Haftungen sind da in den meisten Fällen klar geregelt. Geht etwas schief, gibt es einen klaren Ansprechpartner. Das sei aber nicht das einzige Motiv, sagte Reiseverbands-Präsident Josef Peterleithner: „Wir merken auch eine Individualisierung der Reise - also das Zusammenstellen mehrere Reisekomponenten in einem Reisebüro. Da gehört die Beratungsqualität dazu. Wir merken eine verstärkte Nachfrage nach Fernreisen - nicht nur im Winter - und auch das bucht man nicht über das Internet, ähnlich sieht es bei Kreuzfahrten aus.“

Internet-Buchungen nach wie vor gefragt

Der Trend zum Reisebüro bedeutet aber nicht, dass die Internetbuchungen zurück gingen. Der Reisemarkt wachse heuer insgesamt im zweistelligen Prozentbereich, heißt es aus der Branche. Einbußen gibt es aber vor allem in politischen Krisengebieten, wie etwa der Türkei - mehr dazu in: Deutliches Minus bei Türkei-Buchungen (11.3.2017; salzburg.ORF.at)