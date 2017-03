Mehr Beamte für Fremdenpolizei-Kontrollen

Die Salzburger Polizei hat Beamte speziell für den fremdenpolizeilichen Dienst ausgebildet. Sie arbeiten vor allem an jenen Dienststellen, die viel mit Fremden - und Asylwesen zu tun haben.

In einem sechs Monate dauernden Kurs wurden die Polizisten, die schon in Salzburg im Dienst sind, ausgebildet. Durch die „man - power“ könne man viele Bereiche der Fremdenpolizei abdecken, sagte Manfred Ottenbacher von der Schengenfahndung. „Auch im Bereich der Asylabarbeitung waren vorher andere Kräfte gebunden, die können jetzt wieder einen anderen Dienst machen. Auch im Bereich der Fahndung habe man damit zusätzliches Personal“, erklärte Ottenbacher.

ORF

75 Polizisten und Polizistinnen ausgebildet

Die 75 ausgebildeten Beamten arbeiten an jenen Dienststellen, die sehr viel mit Fremden - und Asylwesen zu tun haben, wie beispielsweise die Polizeiinspektionen am Bahnhof oder am Flughafen. Neben dem Außendienst bearbeiten sie auch Asylanträge.

Die Polizisten müssen bei ihrer Arbeit Situationen gut abschätzen und gleichzeitig Personen gut einschätzen können. Magdalena Meißl hat die Ausbildung absolviert: „Es ist jeden Tag was anderes, man muss jeden einschätzen. Und das muss man lernen.“ Dem stimmte auch Valerian Rehrl zu: „Man muss immer Gefahren erkennen und auch die eigene Sicherheit beachten - damit man gesund vom Dienst wieder nachhause kommt.“

Einsatz der Spezialtruppe wirkt

Dass der Einsatz der Spezialtruppe wirkt, zeigte auch das Ergebnis einer zweistündigen Kontrolle am Salzburger Hauptbahnhof. Vier Personen wurden angezeigt, eine festgenommen.