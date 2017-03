Post sucht Grund für Verteilzentrum

Die Post AG sucht in Salzburg ein Grundstück für ein weiteres Verteilzentrum. Das bisherige System sei überlastet und braucht mehr Kapazitäten, heißt es.

Post-Sprecherin Kathrin Schrammel sagte dazu den "Salzburger Nachrichten, es werde eine Liegenschaft in der Größe zwischen 50 und 100.000 Quadratmetern gesucht. Eile sei nicht geboten, das Brief- und Paketverteilzentrum in Wals-Siezenheim (Flachgau) sei aber bereits an den Grenzen des Wachstums angelangt.

ORF

Internethandel wächst weiter

Manager der Post AG gehen davon aus, dass der Versand- und Paketmarkt wegen immer mehr Handel und Bestellungen im Internet weiter wachsen wird. Man wolle hier vorbauen, sagt Schramml. Zuletzt war die Post wegen großer Probleme bei Zustellungen in die Kritik geraten.

Langes Warten auf Briefe

In Salzburg gibt es es immer Ausfälle bei der Zustellung. Im Stadtteil Parsch sollen Bewohner gebietsweise bis zu einer Woche auf Briefe warten. Bei der Post begründet man die Wartezeit mit zahlreichen Krankenständen - mehr dazu in Zustellung mit großen Verspätungen (salzburg.ORF.at; 7.3.2017)