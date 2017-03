Große Lawinengefahr in Salzburger Bergen

Der Salzburger Lawinenwarndienst appelliert an Wintersportler, in den kommenden Tagen besonders vorsichtig zu sein. Eine Warmfront bringt Schneefall, dazu gibt es stürmischen Wind. In der Bergen herrschen Lawinenwarnstufe drei und vier.

Donnerstagvormittag herrscht ab 2.000 Meter Seehöhe erhebliche Lawinengefahr. Im Lauf des Nachmittags und Abends steigt die Lawinengefahr deutlich an und erreicht teilweise die Gefahrenstufe „Groß“. Das heißt Lawinengefahr in den Stufen drei und vier.

Auch die Salzburger Bergrettung warnt vor der großen Lawinengefahr in den nächsten Tagen

Schneefall und Wind

Der Neuschnee und der Wind bilden frischen Triebschnee, der ab 2.000 Meter bereits durch das Gewicht eines einzelnen Wintersportlers ausgelöst werden kann. Am Vormittag können kleine Lockerschneelawinen aus dem Steilgelände, am Nachmittag und in der Nacht auf Freitag können größere Schneebretter gefährlich werden. In den Hohen Tauern können oberflächliche Lawinen im Nordsektor ab etwa 2.300 Meter auf Schwachschichten in der Altschneedecke durchreißen. Unterhalb von 1.600 m sind Nassschneelawinen aus steilen Böschungen möglich.

