UEFA Youth League: „Jungbullen“ im Semifinale

Die U19-Auswahl von Red Bull Salzburg steht mit 2:1 im Semifinale der UEFA Youth League. Die „Jungbullen“ ließen sich Dienstag zu Hause in Wals-Siezenheim (Flachgau) auch vom Nachwuchs von Atletico Madrid nicht stoppen.

Das Salzburger Team löste mit der nächsten überzeugenden Vorstellung das Ticket für das Finalturnier in Nyon. Ein Blitzstart zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Salzburg auf Erfolgskurs.

Spanier keine einfachen Gegner

In diesem Viertelfinale hatten die Salzburger allerdings nicht so leichtes Spiel wie noch eine Runde davor.

APA/Barbara Gindl

Die Youngsters von Atletico hatten sich die 0:5-Schlappe von Paris Saint-Germain an gleicher Stelle gut angesehen: Anders als die Franzosen nahmen die Spanier den Salzburger Nachwuchs nicht auf die leichte Schulter und gingen von Beginn an deutlich konzentrierter und aggressiver ans Werk. Die Salzburger setzten auf ihr bisheriges Erfolgsrezept: Den Gegner früh stören und bei Ballverlusten der Spanier schnell in die Offensive umschalten.

Hausherr schaut zu

In der Anfangsphase hatten die Spanier Salzburg auch sicher im Griff und gaben auch den ersten Schuss auf das Tor der „Jungbullen“ ab. Das wurde dieses Mal von Daniel Antosch gehütet, der an seinem 17. Geburtstag sein Startelfdebüt feierte. Ab der 20. Minute hatte der Goalie aber fast nichts mehr zu tun. Denn die Hausherren fanden vor den Augen von Dietrich Mateschitz ihren Faden und nahmen das Heft in die Hand.

In der 28. Minute streifte ein abgefälschter Versuch von Amadou Haidara die linke Stange. Dann ging es los - alle Details zu diesem für die Salzburger dann mit 2:1 siegreichen Spiel in sport.ORF.at