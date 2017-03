Salzburg-Stadt: tagelanges Warten auf Post

In der Stadt Salzburg bekommen viele Bewohner tagelang keine Post, weil zahlreiche Briefträger im Krankenstand sind. In Salzburg-Parsch sollen Bewohner länger als eine Woche keine Post bekommen haben.

Bei der Zustellung der Post kommt es wegen vieler kranker Briefträger immer wieder zu Verzögerungen. Die Post bemühe sich aber die Verspätung auf zwei Tage zu beschränken, sagte am Dienstag ein Unternehmenssprecher. Im Salzburger Stadtteil Parsch häuften sich die Beschwerden. Hier sollen Briefe von vor über einer Woche am vergangenen Samstag zugestellt worden sein. Werbeprospekte sollen in der besagten Woche ausgeblieben sein, erklärte ein Anrainer. Auch die Nachbarschaft des Mannes dürfte von der rund einwöchigen Zustellungsspanne betroffen gewesen sein.

Krankenstände für Postausfälle verantwortlich

Die Post rechtfertigte Wartezeiten mit krankenstandsbedingten Personalausfällen. Der für Parsch zuständige Mitarbeiter sei auf Kur, eine Kollegin sei indessen mit dem Gebiet nicht zurecht gekommen. Am Dienstag trat der zuständige Briefträger wieder seinen Dienst an. Solche Extremfälle bilden laut Post AG die Ausnahme. Die Vertretung von Kollegen funktioniere in den meisten Fällen. Verzögerungen sollten höchstens zwei Tage beantragen. Die Post gab an, dass derzeit 95 Prozent der Inlands-Briefzustellungen am nächsten Tag auch ihren Empfänger erreichen.