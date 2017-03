Fußballnachwuchs in UEFA Youth-League

Salzburgs Nachwuchsfußballer spielen am Dienstag im Viertelfinale der UEFA Youth-League gegen Atletico Madrid. Die Unter-19-Jährigen des FC Red Bull Salzburg qualifizierten sich mit Siegen gegen Manchester City und Paris Saint Germain.

Die Großen Fußballvereine sind auch in der UEFA Youth-League vertreten und ganz vorne mit dabei: FC Barcelona, Real Madrid, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam oder Atletico Madrid unter darunter als Viertelfinalist auch der FC Red Bull Salzburg. Bemerkenswert in der Gruppenhase war die Art und Weise, wie die Salzburger U-19-Mannschaft von Trainer Marco Rose den Aufstieg geschafft hat. Paris Saint Germain ging als ungeschlagener Gruppensieger in das Achtelfinale gegen Salzburg und ging in der Partie dann 0:5 unter. Für Nachwuchsleiter Ernst Tanner war der Erfolg im Achtelfinale unerwartet. „Wir haben uns schon viel Renommee erarbeitet, zumindest merke ich das, wenn ich nach Nyon zu den Auslosungen gehe, da bist du nicht mehr der kleine Salzburger, sondern die begrüßen einen mittlerweile höflich und auch mit Respekt und wertschätzen die Erfolge in der Youth-League“, sagte Tanner.

Viertelfinale: Salzburg gegen Atletico Madrid

Mit Atletico Madrid wartet am Dienstag eine Mannschaft, die in der Gruppenphase den Nachwuchs des FC Bayern hinter sich gelassen hat. Spielbeginn im Stadion Klessheim ist Dienstagnachmittag um 16.00 Uhr. ORF Sportplus übertragt das Viertelfinale der UEFA Youth-League live ab 15.45 Uhr.