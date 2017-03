Neuer Einsiedler Saalfelden: 50 Bewerbungen

50 Personen haben sich bei der Pfarre Saalfelden (Pinzgau) als Einsiedler auf dem Palfen beworben. So viele Anwärter wie heuer haben sich noch nie gemeldet. Unter den Interessenten gibt es auch Bewerber aus Argentinien und den USA.

Die Suche nach dem nächsten Einsiedler auf dem Palfen geht in die entscheidende Phase. Unter den 50 Bewerbern sind auch Personen aus Übersee, Ukraine, Polen, Frankreich oder Schottland. Diese Interessenten werden aber schon in der ersten Runde ausscheiden. Denn der neue Einsiedler muss die deutsche Sprache beherrschen und geistlich spirituell wirken. „Diese Eigenschaften sind uns wichtig und wir hoffen, dass wir so eine Person finden, die in diese Richtung geht“, sagte Alois Moser, Dechant von Saalfelden.

Einsiedler muss offen für Wanderer sein

Wer die Einsiedelei auf dem Palfen kennt, weiß, einsam ist man nicht immer - viele Wanderer kommen vorbei. „Der Wanderweg ist im Sommer sehr gerne besucht und die einen oder anderen Passanten sind neugierig so einen Einsiedler zu treffen. Wie weit dieses Gespräch in die Tiefe geht, ob es auch einen spirituellen Austausch gibt hängt vom Einsiedler und vom Wanderer ab“, erklärte Dechant Moser.

Lebensunterhalt muss selbst bestritten werden

Reich werden Einsiedler nicht, sie müssen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten. Die Interessenten hoffen aber, so lässt es sich aus den Bewerbungen herauslesen, auf etwas „anderes“, sagte Moser. „Die Leute haben das Bedürfnis etwas anderes kennenzulernen, aus dem Alltag auszusteigen und auch das Stück Einsamkeit, das mit der Einsiedelei verknüpft ist, kennenzulernen“.

In den kommenden zwei Monaten muss sich die Pfarre Saalfelden für den neuen Einsiedler auf dem Palfen entscheiden. Bei der Georgifeier am 30. April soll der alte Einsiedler dem Neuen den Schlüssel übergeben.

