Neuer Chef für Salzburger Flughafen gesucht

Stadt und Land Salzburg haben jetzt den Geschäftsführerjob des Salzburger Flughafens neu ausgeschrieben. Der Vertrag des 66-jährigen derzeitigen Chefs Roland Hermann läuft Ende Dezember aus.

Laut Ausschreibungstext wird nach einer „Führungspersönlichkeit mit abgeschlossenem Hochschulstudium und nachweisbar erfolgreicher Berufserfahrung in einer Leitungsfunktion in einem Unternehmen mit ähnlicher Größenordnung und Struktur“ gesucht. Erfahrungen in der Luftverkehrsbranche seien „von Vorteil - jedoch nicht Bedingung.“ Die Ausschreibung wurde am Wochenende im Amtsblatt und in mehreren Zeitungen veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist endet am 14. April.

Gerald Lehner

Roland Hermann ist seit zehn Jahren Geschäftsführer des Flughafens. Ob er sich noch einmal bewirbt, ist offen. Sein derzeitiger Vertrag endet am 31. Dezember. Einen fixen Termin für den Jobantritt des neuen Flughafen-Geschäftsführers will Aufsichtsratschef Christian Stöckl (ÖVP) aber nicht nennen - das hänge von den Verhandlungen ab.

