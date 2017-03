Seniorenheim: Nachzahlungen nach Lohnentgang

Die Bediensteten im Seniorenheim Uttendorf (Pinzgau) bekommen jetzt die ersten Nachzahlungen. Da ihnen jahrelang Beförderungen vorenthalten worden waren, entgingen ihnen laut Gewerkschaft rund 200.000 Euro Lohn.

Das Seniorenheim wird von den Gemeinden Uttendorf und Niedernsill gemeinsam betrieben. Die Mitarbeiter dort bekamen jahrelang keine Beförderungen. Denn einen rechtlichen Anspruch darauf gibt es in diesem Bereich nicht. Die Mitarbeiter hätten die Beförderungen selber verlangen oder jemand hätte sie vorschlagen müssen - und beides passierte offensichtlich nicht. Die Gewerkschaft berechnete den Lohnentgang von insgesamt 200.000 Euro.

Erster Teil der Auszahlung „erledigt“

Die Gemeinden begannen jetzt mit der Rückzahlung, sagt der Niedernsiller Bürgermeister Günther Brennsteiner (ÖVP). Den ersten Teil, rund 80.000 Euro, hätten die Bediensteten schon erhalten: „Wir haben die Leistungen, die in den letzten Jahren nicht ordnungsgemäß ausbezahlt wurden, für das Jahr 2016 für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigt. Und die Nachzahlungen für die vorhergehenden Zeiträume werden jetzt in Tranchen in der nächsten Zeit ausbezahlt.“

Insgesamt sind das rund 120.000 Euro. Den ersten Teil dieser Summe erhalten die Mitarbeiter im April. Den Rest werden sie in Teilbeträgen in den kommenden zwei Jahren bekommen, betont Bürgermeister Brennsteiner.

