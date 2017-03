Suche nach mehr Männern für Kindergärten

Das Land Salzburg will mehr Männer als Kindergartenpädagogen und hat deshalb eine Werbekampagne gestartet. Denn nur zwei Prozent aller Pädagogen sind derzeit männlich. Das soll sich ändern.

In der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) sind Burschen nach wie vor eine kleine Minderheit - so etwa in Bischofshofen (Pongau). Dort drücken zum Beispiel der 16-jährige Erich Oberhofer und der 17-jährige Daniel Egger die Schulbank: „Ich habe früher schon immer viel mit Kindern zu tun gehabt und habe auch zwei kleine Geschwister mit sechs und acht Jahren“, schildert Oberhofer. „Ich liebe das eigentlich, mit Kindern zu lernen, zu spielen und ihnen was Neues beizubringen.“

Die Burschen sind Mangelware - aber warum? „Vielleicht Vorurteile, dass das nur ein Frauenberuf ist und dass man nur mit den Kindern spielt“, betont Egger.

ORF

Männer haben andere Ansätze

„Der gesamte elementarpädagogische Bereich ist stark verweiblicht“, weiß auch Angelika Werner, Direktorin der BAfEP Bischofshofen. „Wir merken aber einfach aus, dass das Defizite mitbringt - in der Ausbildung, für die Entwicklung der Kinder.“ Denn Männer haben oft andere Ansätze oder können Situationen anders bewältigen. Rafael Paulischin-Hovdar, Kindergartenleiter in Salzburg-Parsch, kennt das und ist stolz: „Hin und wieder passiert es auch, dass ein Bub nach den Kindergarten mit dem Berufswunsch Kindergartenpädagoge verlässt.“

Zwar ist der Männeranteil bei den Kindergartenpädagogen in den letzten Jahren etwas gestiegen. Trotzdem gibt es in Salzburg immer noch rund 3.000 Pädagoginnen und nur 64 Pädagogen. Das Land will gegensteuern und motivieren - mit einer eigenen Kampagne: „Wir setzen mit den jungen Burschen, aber auch bei den Erwachsenen an“, sagt die für Kindergärten zuständige Landesrätin Martina Berthold (Grüne). „Wir haben im zweiten Bildungsweg über ein Kolleg auch die Möglichkeit, diese Ausbildung nachzuholen. Da sehen wir, dass sich auch mehr Männer interessieren, die ganz bewusst einen Berufswechsel machen und in einen Kindergarten einsteigen.“

Kindergärten: Männer gesucht Das Land Salzburg sucht jetzt aktiv nach mehr männlichen Kindergartenpädagogen. Dafür wurde eine Kampagne gestartet.

Mit Erich Oberhofer und Daniel Egger sind heuer noch vier weitere jüngere Männer in der Ausbildung zum Kindergärtner in Bischofshofen. Für das nächste Jahr sind bereits drei weitere angemeldet.