Liftsperren wegen Föhnsturms

Der erwartete Föhnsturm hat Samstagvormittag in einigen Skigebieten zu Liftsperren geführt - unter anderem im Gasteiner Tal (Pongau), auf der Schmittenhöhe bei Zell am See (Pinzgau), aber auch am Arlberg.

Auf der Schlossalm und am Stubnerkogel bei Bad Hofgastein bzw. Bad Gastein waren Samstagmittag 14 von 19 Liftanlagen wegen des Sturms außer Betrieb, in Sportgastein war der Liftbetrieb überhaupt eingestellt. Auf der Schmittenhöhe wurden fünf Seilbahnen auf der Westseite des Berges wegen des böigen Windes gesperrt, hieß es auf ORF-Anfrage. Auf dem Kitzsteinhorn bei Kaprun wurden 14 Lifte im oberen Bereich wegen des Sturms gesperrt. In Rauris waren zwei Lifte geschlossen.

ORF/Gerhard Jäger

Auch aus Vorarlberg wurden Samstagmittag mehrere Liftsperren gemeldet - so etwa am Arlberg, im Bregenzerwald oder im Brandnertal. Mehr dazu in Föhnsturm legt Lifte in Vorarlberg lahm (Vorarlberg.ORF.at; 4.3.2017)

Umgestürzte Bäume blockieren Straße

Auf den Straßen gab es ebenfalls Behinderungen: So musste die Pinzgauer Straße (B311) beim Schönbergtunnel am Vormittag bei Schwarzach (Pongau) wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. In Adnet (Tennengau) droht ein Baum auf ein Haus zu fallen - auch hier ist die Feuerwehr im Einsatz. Im Oberpinzgau bei Bramberg kam es am Samstag auch zu ORF-Senderausfällen wegen des Sturms.

Sturm wird stärker - lebensgefährliche Böen

Für Samstag hatten Meteorologen auf den Bergen am Alpenhauptkamm Orkanböen angekündigt. Vom Wetterobservatorium am Sonnblick bei Rauris (Pinzgau) wurden Samstagvormittag Windgeschwindigkeiten von 120 bis 130 km/h gemeldet. Am Nachmittag soll die Windgeschwindigkeit aber noch weiter ansteigen.

Meteorologen erwarten am Samstag Böen bis zu 160 km/h - damit drohe Lebensgefahr. Im Land Salzburg wurden die Feuerwehren in den vom Sturm betroffenen Regionen schon am Freitag vorgewarnt, dass sie sich für eventuelle Einsätze vorbereiten sollen.

Wind vor allem in Nord-Süd-Tälern stark

Betroffen vom Föhnsturm sind vor allem die Nord-Süd-Täler in Salzburg, Tirol und Vorarlberg - so zum Beispiel das Gasteiner Tal und das Rauriser Tal in Salzburg, das Wipptal und das Zillertal in Tirol oder das Brandner Tal in Vorarlberg - mehr dazu in Heute drohen Orkanböen in Teilen Tirols (tirol.ORF.at; 4.3.2017).

Gegen Abend wieder Beruhigung erwartet

Bei einem Sturm dieser Stärke können Bäume umstürzen, wodurch Probleme auf Straßen, Bahnlinien und bei Stromleitungen möglich sind. Außerdem sind Schäden an Dächern und Baugerüsten zu befürchten. Der Sturm wird laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Abend nachlassen und in der Nacht auf Sonntag abklingen - mehr dazu in wetter.ORF.at.

Nicht so heftig wird der Wind im Flachland. Von Oberösterreich über Niederösterreich und Wien bis zum Burgenland sind Spitzen von 70 km/h zu erwarten.

Link: