Autofahrer durchbrach Kasernentor

Ein Autofahrer hat Freitagabend in Saalfelden (Pinzgau) das Tor der Anton-Wallner-Kaserne mit seinem Wagen durchbrochen. Zwei Soldaten konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Der Auslöser für den Unfall dürften gesundheitliche Probleme des Lenkers gewesen sein: Der 51-jährige Pinzgauer verlor gegen 18.40 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste durch das geschlossene Einfahrtstor der Kaserne. Danach durchbrach er den elektronischen Schranken der Kaserne. Sein Auto blieb etwa 80 Meter weiter stehen.

zurück von weiter

51-Jähriger ins Spital gebracht

Zwei Soldaten konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen - sie blieben unverletzt. Der Lenker wurde dann ins Spital nach Zell am See gebracht. Wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustandes konnte noch kein Alkotest durchgeführt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen. Die Feuerwehr Saalfelden war ebenfalls im Einsatz, da man zunächst von einem eingeklemmten Autofahrer ausgegangen war.

Link: