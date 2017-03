Cannabisaktivist in Haft im Hungerstreik

Ein 58-Jähriger, der seit Jahren für die Freigabe von Cannabis für medizinische Zwecke kämpft, ist laut seinem Anwalt aus Protest gegen seine Haft seit fünf Tagen im Hungerstreik. Die Justizanstalt Salzburg stellt die Lage anders dar.

Der Cannabis-Pensionist aus Henndorf sei nach seiner Verhaftung am Montag in der Untersuchungshaft in Hungerstreik getreten, sagen Angehörige und sein Anwalt Franz Essl. Zwischendurch sei er auch kollabiert und in der Salzburger Christian-Doppler-Klinik behandelt worden.

Anwalt will „sofortige Enthaftung“

Essl war Freitagvormittag auf Haftbesuch bei seinem Mandanten und sagte danach zum ORF: „Er befindet sich mit dem heutigen Tag den fünften Tag im Hungerstreik. Mein Mandant ist körperlich sehr verfallen. Ich war heute entsetzt, als ich ihn gesehen habe. Ich werde sofort seine Enthaftung beantragen. Mein Mandant kann in der Justizanstalt Salzburg nicht entsprechend medizinisch behandelt werden. Das ist ein Punkt, der dazu führt, dass die Untersuchungshaft aufzuheben ist.“ Der 58-Jährige leidet seit einem Arbeitsunfall unter starken chronischen Schmerzen.

Bei Gericht war vorerst niemand für eine Stellungnahme erreichbar. In der Justizanstalt wird die Sache allerdings anders dargestellt: Der Häftling habe sehr wohl auch gegessen, zwischendurch aber auch nicht, hieß es auf ORF-Anfrage. Ein Sprecher sagte, momentan gebe es mit dem Mann keine besonderen Vollzugsprobleme.

Seit Montag in Justizanstalt

Der Henndorfer ist Gründer des „Cannabis Social Clubs“ und verlangt seit Jahren die Freigabe von medizinischem Cannabis. Der 58-Jährige leidet seit einem Arbeitsunfall vor einigen Jahren an starken chronischen Schmerzen. Da Morphium beim ihm nicht wirke, habe ihm ein Arzt Cannabis empfohlen, sagte der Mann vor Gericht Anfang Februar.

Am Montag war er verhaftet worden, weil er dutzende Cannabis-Pflanzen angebaut hatte. Für die Staatsanwaltschaft war das deutlich mehr als für den Eigenverbrauch nötig wäre - mehr dazu in „Cannabis Social Club“: Obmann in Haft (salzburg.ORF.at; 28.2.2017).

Bewährungsstrafe in Prozess Anfang Februar

Der Henndorfer war Anfang Februar wegen seines Cannabisanbaus verurteil worden - zu zwei Monaten Haft auf Bewährung. Mehr dazu in Kranker wegen Cannabis-Nutzung verurteilt (salzburg.ORF.at; 1.2.2017).