Puch-Urstein: Brand bei Spielzeuggroßhändler

In Puch-Urstein (Tennengau) ist Donnerstagvormittag beim Spielzeuggroßhändler Stadlbauer in einer Zwischendecke in einem Labor Feuer ausgebrochen. Über die Brandursache und Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

60 Feuerwehrleute aus Puch und Oberalm waren Donnerstagvormittag bei den Löscharbeiten in Puch-Urstein im Einsatz. Die Rauchentwicklung war laut Einsatzkräften stark. Feuerwehrleute konnten den Brandherd in einer Zwischendecke in einem Labor der Firma rasch orten und löschen. Brandursache und Schadenshöhe waren Donnerstagmittag noch nicht bekannt. Verletzt wurde beim Brandereignis niemand.